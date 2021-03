Sem leitos hospitalares, municípios buscam socorro com vizinhos

O colapso que a pandemia da covid-19 causou no sistema de saúde, tem obrigado as prefeituras da região da Comcam a buscar socorro com municípios vizinhos. Ontem, por exemplo, Luiziana teve que emprestar oxigênio de Iretama para atender um paciente, que não encontrou vaga na Santa Casa de Campo Mourão.

Um outro morador, também de Luiziana, precisou ser encaminhado para Terra Boa, única cidade que dispunha de ventilador mecânico. O encaminhamento foi feito pela Avançada do Samu de Campo Mourão.

Engenheiro Beltrão e Campo Mourão também já tiveram que socorrer Cianorte na semana passada, com oxigênio. Em Corumbataí do Sul, dois pacientes em estado grave pela doença, estão sendo atendidos na unidade de saúde e na própria residência, pelos profissionais de linha de frente contra o coronavírus.

Diante de todo esse quadro alarmante, o pedido da 11º Regional de Saúde de Campo Mourão é para que as pessoas permaneçam em casa e só saiam em caso de necessidade.