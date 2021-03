Volta a chover em Campo Mourão

A chuva voltou a cair em Campo Mourão. Da meia noite até o início desta manhã, foram 51,6 milímetros, volume que se aproxima de todo o acumulado de fevereiro, que registrou apenas 71,4mm.

A informação é do Simepar, que prevê mais chuvas e trovoadas entre amanhã e sábado, em Campo Mourão. Apenas no domingo o sol deverá voltar a aparecer. As temperaturas também caíram um pouco, com mínima de 17.7º C nesta quinta-feira.

Ainda segundo o Simepar, a massa de ar quente e úmido possibilita a formação de nuvens de chuva em grande parte do Estado. Chuvas/temporais evoluem pelas diversas regiões do Paraná ao longo do dia. No interior os acumulados de precipitação são mais significativos.

Durante a sexta-feira ainda são esperadas pancadas de chuva e trovoadas no Paraná. O desenvolvimento de um sistema de baixa pressão sobre o oceano, também favorece a instabilidade sobre o estado. As chuvas mais fortes e mais espalhadas estão previstas entre os períodos da tarde e da noite, mas chove também pela manhã em alguns municípios do Estado. Isto é, segue com risco de temporais.