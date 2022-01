Segundo lote com vacinas da Pfizer para crianças chegará ao Paraná nesta segunda

O Ministério da Saúde confirmou nesta segunda-feira (17) o envio de mais 65.500 vacinas da Pfizer/BioNTech ao Paraná. Esta é a segunda remessa do governo federal direcionada ao público infantil.

As doses estão previstas para chegarem no Aeroporto Internacional Afonso Pena, em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba, ainda às 23h10, no voo 4736. A remessa será encaminhada para o Centro de Medicamentos do Paraná (Cemepar) para conferência e armazenamento e deve ser distribuída para as Regionais de Saúde entre terça-feira e quarta-feira.

“Um primeiro lote de vacinas para o público infantil já está circulando pelo Paraná. Assim que recebemos, logo distribuímos, e, em menos de cinco horas, todas as 22 Regionais já tinham o imunizante. Pretendemos fazer o mesmo com essas novas doses, para que mais crianças estejam imunizadas, principalmente neste momento em que os casos da doença aumentam”, declarou o secretário de Estado, Beto Preto.

A distribuição das doses será feita considerando a estimativa populacional, por município, priorizando os grupos definidos pelo MS. Na sexta-feira (14) o Paraná recebeu o mesmo quantitativo (65.500 doses), que permitiu dar início à vacinação infantil contra a Covid-19.

“Com este novo envio, serão 131 mil vacinas, o que representa mais de 10% da população infantil, estimada em 1.075 milhão. Vamos seguindo na proteção e incentivando os pais que a vacina é a melhor opção que temos no momento”, finalizou o secretário.

Agência Estadual de Notícias