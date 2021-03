Secretário de Saúde de Campo Mourão testa positivo para Covid-19

O secretário municipal de Saúde, Sérgio Henrique dos Santos, 30 anos, testou positivo para Covid-19. Ele disse que começou a sentir sintomas na segunda-feira (08), passou por exame na UPA e fez o teste em um laboratório em Campo Mourão, cujo resultado saiu nesta quarta-feira (10).

“Estou em casa, em isolamento, com sintomas leves”, disse o secretário que desde o início da pandemia atua na linha de frente no enfrentamento da doença. Ele tomou a primeira dose da vacina, conforme protocolos do Plano de Vacinação e a segunda dose está prevista para o mês de abril.