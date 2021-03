Bebê de apenas 25 dias engasga com água e é salvo com ajuda de PM

Uma bebê recém-nascida foi salva com ajuda de um policial militar, por volta das 23h dessa quarta-feira, após se engasgar com água. O pai da criança entrou em contato com a Polícia Militar e foi atendido pela soldado Pezzini.

Ela conseguiu repassar as orientações, que foram fundamentais para que o pai conseguisse realizar os procedimentos e desobstruir as vias áreas da bebê. “Ela já estava ficando bem roxinha, quando eu liguei para a PM”, disse o pai. “Ficamos bastante aflitos com a situação, minha esposa estava ainda mais nervosa, mas graças a Deus deu tudo certo”, completou.

Posteriormente equipes da PM e do Samu estiveram no local para dar todo o suporte necessário. A pequena foi avaliada e já passava bem. Não houve necessidade de encaminhamento ao hospital.

É o segundo caso, em uma semana, que o policial atende ligação dando conta de criança engasgada. Em dezembro do ano passado ele já havia ajudado a salvar uma bebê de oito dias de vida.