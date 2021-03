Secretaria recebe até pedidos de vacina para quem vem visitar parentes no feriado

A Secretaria Municipal de Saúde tem recebido pedido de informações de moradores que querem saber se familiares que estarão na cidade por ocasião do feriado prolongado de Páscoa poderão tomar a vacina contra Covid-19 em Campo Mourão. Por isso, a Secretaria reforça a orientação à população sobre o decreto municipal de proíbe aglomerações.

“É o cúmulo do absurdo. Querem que a gente vacine pessoas que virão até do Rio de Janeiro, assim como de cidades da região passar o feriado de Páscoa em Campo Mourão. Além de admitir que está recebendo visita em plena pandemia, a pessoa quer ter atendimento durante o feriado e ainda burlar o sistema”, observou o secretário municipal de Saúde, Sérgio Henrique dos Santos.

Ele ressalta que cada município recebe as doses de vacina do governo do Estado para imunização de seus moradores, conforme o público alvo estabelecido nesta fase. “Não teremos vacinação na sexta feira, nem no fim de semana. A remessa que recebemos será suficiente até quinta-feira, quando deveremos chegar a faixa etária de 68 anos. E não temos previsão de receber mais esta semana”, explicou o secretário.