Paciente com covid foge do Pronto Socorro, mas é resgatado

Um homem de Campina da Lagoa, de 69 anos, fugiu do hospital Pronto Socorro, de Campo Mourão na madrugada desta terça-feira. Diagnosticado com a covid-19, ele foi internado ontem no Pronto Socorro.

Buscas foram iniciadas assim que o hospital percebeu o seu desaparecimento e na manhã de hoje, ele foi localizado, sentado em um banco da praça central. A equipe do Samu foi acionada e o levou de volta ao hospital.