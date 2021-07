Secretaria da Saúde suspende cirurgias eletivas até o dia 15 de julho

Os procedimentos de cardiologia, oncologia e nefrologia podem ser realizados, além de exames de caráter de urgência, com a assinatura do médico, ou a critério do profissional, desde que sejam considerados de urgência ou emergência. Da mesma forma, a Resolução autoriza o atendimento ambulatorial ou de hospital-dia que não utilizem medicamentos de bloqueio anestésico endovenoso.

A medida é necessária tendo em vista que o Estado passa por um momento de utilização massiva de anestésicos e relaxantes musculares. Os dados de ocupação da rede exclusiva de atendimento Covid-19 apontam índices de 94% em UTIs e 61% em enfermarias. São 1.881 pessoas internadas apenas na rede SUS nesta quarta-feira (30).

A decisão se soma ao novo decreto do Governo do Estado, que estende as medidas restritivas de circulação e de atendimento em estabelecimentos comerciais até o dia 31 de julho.