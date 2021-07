Diretran explicou sobre implantação do estacionamento rotativo na Acicam

A implantação do estacionamento rotativo na área central de Campo Mourão a partir do dia 15 de julho foi o apresentada na reunião mensal da Associação Comercial e Industrial de Campo Mourão (Acicam) na noite de quarta-feira (30). O diretor da Diretran, Luiz Antonio Sminka foi o convidado para explicar sobre o sistema. A reunião foi realizada com presença limitada de público e transmissão ao vivo pelas redes sociais.

A instalação do sistema é uma antiga reivindicação da Acicam por conta da falta de estacionamento para consumidores do comércio na área central. O diretor da Diretran explicou que a inovação é apenas uma das ações do Plano de Mobilidade Urbana que será implementado aos poucos.

Durante a reunião foram apresentados questionamentos, entre eles a cobrança pelo estacionamento de motocicletas. O presidente da Acicam, Bem Hur Berbet, sugeriu que a Diretran estude alternativa para essa decisão. Sminka esclareceu várias dúvidas e recebeu reivindicações, como reavaliação da extinção do “corredor” na saída de estudantes de escolas na área do estacionamento rotativo.

O diretor também explanou sobre as alterações na sinalização das vias em toda a cidade, visando melhorias e segurança para pedestres e veículos. “Campo Mourão é uma cidade pólo e queremos ter um trânsito com mais fluidez, leve e seguro e com mais espaço para atender as necessidades dos nossos munícipes e receber também os visitantes”, ressaltou Sminka.