Secretaria da Saúde recebe Van Adaptada e Ambulâncias

A Secretaria da Saúde de Campo Mourão recebeu recentemente uma Van adaptada, para transporte de pessoas com deficiência; e duas ambulâncias para simples remoção. A Van foi adquirida pelo valor de R$ 177.800,00, através de emenda parlamentar do Deputado Federal Rubens Bueno. As duas ambulâncias custaram R$ 321.600,00, com recursos oriundos do Governo Federal. A entrega oficial foi na manhã desta quarta-feira, 27, na Secretaria da Saúde.

“Sem dúvida são aquisições que muito nos ajudarão nos serviços do dia a dia, no transporte de pacientes. Só temos a agradecer ao deputado Rubens Bueno e ao Governo Federal, pela excelente parceria mantida, o que tem sido fundamental para as nossas ações no dia a dia”, ressalta o prefeito Tauillo Tezelli. Estiveram também presentes na entrega da Van e das ambulâncias a vice-prefeita Fátima Nunes, o Secretário da Saúde Sérgio Henrique dos Santos e os vereadores Ibinéias Teixeira (Bina) e Edilson Martins. Francisco de Assis Lopes Pequito representou o deputado federal Rubens Bueno.