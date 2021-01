“Operação Pronta Resposta II” leva dois com drogas à delegacia

A Polícia Militar encaminhou para a delegacia duas pessoas ontem à noite, um deles de 27 anos por tráfico de drogas, e outro de 20, usuário de drogas. A ação ocorreu por volta das 23h, durante a “Operação Pronta Resposta II”, iniciada ontem, em Campo Mourão.

Na casa do rapaz de 27 anos, os policiais localizaram 270 gramas de maconha e materiais utilizados para embalar as porções do entorpecente. A ação teve início após abordagem a um Peugeot/307 de cor prata, durante patrulhamento pela Perimetral Tancredo de Almeida Neves.

No carro havia três pessoas, sendo que uma delas estava com um cigarro de maconha. Durante as buscas os policiais verificaram que havia diversos fragmentos de maconha espalhados pelo veículo.

O condutor, ao ser questionado, disse ser usuário de maconha e informou que em sua residência havia uma pequena porção da droga, que seria apenas para seu uso.

Com ele havia R$ 907,00 em dinheiro. Diante da situação, a equipe foi até a residência do suspeito, onde sua mãe informou que tinha conhecimento que o filho era usuário. Ela permitiu a entrada dos policiais para realizarem uma busca. Nos fundos da residência, dentro de um taque, os policiais encontraram 165 gramas de maconha, uma faca e plástico filme.

Já dentro de uma churrasqueira foram localizados mais 105 gramas da mesma droga. Aos policiais militares o rapaz informou que estaria vendendo drogas havia pouco tempo e que adquiriu o produto por R$ 450,00.

O rapaz foi encaminhado até a delegacia de Polícia Civil e autuado em flagrante por tráfico de drogas. O outro jovem que estava com um cigarro de maconha no momento da abordagem também foi encaminhado para que fossem adotadas as devidas providências.