CM/Futsal estreia neste sábado no Paranaense Série Ouro

Com expectativa de um ano promissor e cheio de resultados positivos, o Campo Mourão Futsal inicia neste sábado, 11, sua caminhada na temporada de 2023. O primeiro desafio oficial será pelo Paranaense Série Ouro, em Foz do Iguaçu, na tríplice fronteira, onde o Carneirão enfrenta às 20h15 o Foz Cataratas.

Confiante e com grande parte do elenco renovado, o tricolor mourãoense quer repetir a boa campanha de 2021, que levou o time à decisão do estadual. “Encerramos a pré-temporada com um bom teste diante do Umuarama e nesta semana focamos na preparação para estreia, ajustando alguns detalhes. Todo jogo tem sua particularidade e para este confronto contra o Foz posso afirmar que estamos prontos”, garante o técnico Juninho, que chegou na metade da temporada passada e agora inicia o ano com a equipe, colocando em prática desde o começo sua filosofia de trabalho. “Esta semana os treinos superaram nossas expectativas e atingimos nossos objetivos em relação a preparação. Agora é competir com força e inteligência para trazer a vitória”, argumenta.

ENTRA E SÁI

A única ausência em Foz será a do pivô Caio Júnior, que se recupera de um desconforto na região da panturrilha. Já o fixo Léo Costa, que também era dúvida, voltou a treinar nesta semana e ficará à disposição.

PRÓXIMOS JOGOS

Em casa a estreia será no dia 18 de março, sábado, contra o Guarapuava, às 19h15 na Arena UTFPR (Belin Carolo). Já pela Liga Nacional o primeiro jogo será realizado no dia 23 de março, uma quinta-feira, em São Paulo contra o Corinthians, atual campeão da competição.