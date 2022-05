Saúde vai às empresas fazer exames preventivos em mulheres

A Secretaria Municipal de Saúde iniciou nesta semana uma parceria com algumas empresas para prestar assistência às funcionárias. Nesta quarta-feira (11), uma equipe esteve no Muffato Supermercados para realizar exames de prevenção do câncer de colo do útero, onde foram atendidas mais de 20 mulheres.

“Estamos indo nas empresas porque essas mulheres não conseguem ir até a Unidade de Saúde, pois no horário de atendimento, inclusive nas campanhas à noite e finais de semana, elas estão trabalhando”, explica a gerente de Atenção Básica, Suelen Lima.

PREVENTIVOS

No próximo domingo, dia 15, sete Unidades de Saúde vão atender das 13 às 17 horas para mais uma campanha de exames preventivos do câncer do colo uterino e de mama. O atendimento será nas UBS Urupês, Alvorada, Cidade Nova, Damferi, Paulista, Tropical e Centro Social Urbano (Avenida Afonso Botelho).

Para o exame do câncer do colo de útero a mulher não deve estar no período menstrual, nem ter relações sexuais dois dias antes. Outra orientação é não usar duchas ou cremes vaginais. Também serão solicitados exames de mamografia para mulheres entre 50 e 69 anos. Os documentos exigidos são CPF e cartão SUS.