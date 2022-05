Rotary Lago Azul planta mais de 100 mudas às margens da BR-272

Mais de 100 mudas de diferentes espécies de árvores nativas foram plantadas em uma área degradada às margens da rodovia BR-272, na saída para Farol na última sexta-feira.

O plantio foi realizado numa parceria entre a SEMA e o Rotary Club Lago Azul. “Realizamos este trabalho de recuperação de áreas degradadas para que o meio ambiente possa restabelecer suas características de forma mais rápida e equilibrada”, relata a secretária do Meio Ambiente e Bem Estar Social Animal, Shelly Nogueira.

Pela parceria, a SEMA forneceu as mudas produzidas no Horto Municipal e os rotarianos auxiliaram no plantio. As mudas do Horto Municipal são distribuídas em troca de ração para cão ou gato. Tal ação faz parte do Projeto Verde Lar, e são disponibilizadas até três mudas por munícipe.