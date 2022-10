Saúde teve 4 projetos selecionados em Congresso Estadual

Quatro projetos desenvolvidos na área da Saúde em Campo Mourão foram selecionados e apresentados na 36ª edição do Congresso do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde do Paraná (Cosems), em Foz do Iguaçu. O evento, realizado na quarta e quinta-feira (dias 19 e 20), marcou o retorno das atividades presenciais do Cosems.

Considerado um dos mais importantes encontros sobre saúde pública do Estado e do país, neste ano o tema foi “Os desafios da gestão municipal do SUS no período pós-pandemia”. Os projetos de Campo Mourão foram destacados na Mostra Paranaense de Experiências Exitosas no âmbito do Sistema Único de Saúde.

Os projetos selecionados foram “Oficina de memória 60 + como recurso terapêutico na Academia de Saúde” (Ana Fernanda Vecchi); “Bem me quero, bem que cuido” (Maini Amanda); “Programa de fisioterapia pélvica para a prevenção e tratamento e disfunções do assoalho pélvico” (Andressa Polizer Tagliari) e “Ampara – Centro Especializado para tratamento de pacientes com transtorno do espectro autista” (Sérgio Henrique dos Santos).

Além do secretário estadual de Saúde e dos secretários municipais, o congresso teve a presença de especialistas das esferas federal, estadual e municipal, permitindo a criação de grandes mesas de discussões sobre as políticas de saúde. “Esse é um momento ímpar em que voltamos a reunir presencialmente profissionais de saúde de todo o Paraná para compartilhar experiências, conhecimento e estratégias, promovendo assim a defesa do SUS e de seus princípios e diretrizes”, afirmou o presidente do Cosems, Ivoliciano Leonarchik.