Temporal causa estragos em Ubiratã

A chuva que continua caindo na região tem causado estragos em alguns municípios, onde tem chegado acompanhada de ventos fortes. Nesta quinta-feira, 20, um temporal atingiu a cidade de Ubiratã e o distrito de Iolanda.

Muitas casas foram destelhadas e as famílias precisaram de amparo da Defesa Civil do município. Segundo informações do sargento Conte, do Corpo de Bombeiros de Ubiratã, a Vila Recife foi um dos bairros mais atingidos pelo vendaval.

“Várias casas acabaram destelhadas e as famílias foram atendidas com lonas para que possam fazer o reparo temporário. O distrito de Iolanda também foi bastante atingido”, contou o sargento. No início da semana, Luiziana também foi alvo de um forte vendaval, o que causou queda de árvores na entrada da cidade e também danos em uma propriedade rural.