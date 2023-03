Saúde terá horário diferenciado nesta sexta-feira

A sede da Secretaria Municipal de Saúde, as Unidades Básicas (UBS) nos bairros, bem como os CAPs e outros serviços não terão expediente nesta sexta-feira (31) no período da manhã.

Nesse horário todos os servidores estarão reunidos em um encontro, no Mourão Garden Eventos, para alinhamento de ações da Secretaria para o ano de 2023, definição de novos serviços e novos programas.

No período da manhã vão funcionar somente a UPA, Pronto Atendimento do Lar Paraná e transporte de pacientes. O expediente será retomado no período da tarde, a partir das 13h30.