Centro Universitário Integrado conquista prêmio nacional

O Centro Universitário Integrado venceu o Prêmio Nacional de Gestão Educacional (PNGE). Com o projeto BeAgro Integrado – a vertical agro do Grupo Integrado – a instituição conquistou o primeiro lugar na categoria Inovação Acadêmico Pedagógico. A premiação foi realizada nesta quarta-feira (29), durante a 21ª edição do Congresso Brasileiro de Gestão Educacional – GEduc, em São Paulo (SP), maior congresso na área educacional do Brasil.

O prêmio foi recebido pelo Diretor de Negócios do Grupo Integrado, Rafael Zampar, e pelo coordenador do Núcleo de Empreendedorismo, Pesquisa e Extensão (NEPE), Fabrício Pelloso Piurcosky.

Realizado pela consultoria educacional Humus, o PNGE incentiva e valoriza as práticas eficazes de gestão educacional, destacando e reconhecendo o desempenho das instituições de ensino, nos segmentos de ensino superior, básico e técnico.

Para o coordenador do NEPE, Fabrício Pelloso Piurcosky, o prêmio é “um reconhecimento de um trabalho sério realizado por uma instituição que é referência em educação e que agora se posiciona como o principal ecossistema de formação no agronegócio brasileiro”.

SOBRE O PROJETO PREMIADO

A BeAgro Integrado é um ecossistema inovador no Brasil, com soluções diferenciadas que ajudam a gerir a carreira do estudante de Agronomia desde quando ele pensa em fazer a graduação superior até depois de formado.

A iniciativa baseia-se em três pilares: educação, inovação e sustentabilidade, com parcerias de outras instituições de ensino, empresas e hubs de inovação.