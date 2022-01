Saúde retoma dose de reforço da vacina contra Covid nesta sexta

Será retomada nesta sexta-feira (14), pela Secretaria Municipal de Saúde, a dose de reforço (3ª) da vacinação contra a Covid-19 para moradores que receberam a segunda dose há mais de quatro meses. O atendimento será das 8h30 às 11h30, no Centro Social Urbano e UBS Vila Urupês, Avelino Piacentini, Cohapar, Pio XII, Lar Paraná, Copacabana, Modelo, Paulista e Tropical.

O secretário municipal de Saúde, Sérgio Henrique dos Santos, lembra que quem estiver com sintomas gripais deve aguardar, mesmo que tenha tomado a segunda dose há mais de quatro meses. “Assim que forem disponibilizadas as doses para crianças também vamos atender, sem necessidade de prescrição médica”, explica

SEGUNDA DOSE

O atendimento para segunda dose da Janssem prossegue nesta quinta-feira (13), na UBS Urupês, para os adultos (acima de 18 anos) que tomaram a segunda dose há mais de dois meses. Na UBS do Damferi, no período da manhã, tem repescagem para o público adulto que ainda não tomou a 1º dose.

Quem está com agendamento para a segunda dose da Pfizer nesta quinta-feira (13) ou atrasados, devem procurar as UBS do Centro Social Urbano, Damferi ou Modelo, das 8 às 11h30.