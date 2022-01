Governo do Estado lança Ame-se, portal voltado às mulheres paranaenses

O Governo do Paraná lançou nesta quarta-feira (12) o projeto Ame-se, criado para ser um suporte de informações que possam orientar o público feminino de forma mais simples e descomplicada. O lançamento foi promovido com o depoimento da primeira-dama e presidente do Conselho de Ação Solidária do Paraná, Luciana Saito Massa, divulgado nas redes sociais do projeto.

Todas as informações estão reunidas no Portal Ame-se, o Portal da Mulher Paranaense. A iniciativa está alinhada com a Agenda 2030 da ONU e seus Objetivos de Desenvolvimento Sustentável.

“Tenho um carinho especial pelas causas femininas, pelas ações que podem melhorar a realidade de pessoas, e, principalmente, das mulheres, que tantas vezes são chefes de família, mães e pais, empreendedoras e trabalhadoras. Por isso o Ame-se é tão importante. É um portal que envolve várias iniciativas, para fortalecer e ampliar os resultados de políticas de apoio às paranaenses. O Ame-se nasceu para informar, capacitar, motivar e principalmente empoderar as mulheres do Paraná”, disse Luciana.

O novo portal é uma ação da Secretaria da Justiça, Trabalho e Família, por meio do Departamento de Garantias do Direito da Mulher (DGDM). O conteúdo e gerenciamento são da E-Paraná Comunicação.

“A plataforma é uma das ferramentas de apoio do amplo programa Ame-se e objetiva ajudar as mulheres e meninas a conquistarem a realização pessoal e profissional, promovendo a inserção no mercado de trabalho e de colocá-las no centro das prioridades políticas”, afirma Mara Sperandio, chefe do DGDM. “Venha somar conosco, contamos com o apoio e parceria de todas para que possamos realizar um lindo trabalho por meio da União e força feminina alinhada ao Governo do Paraná, que é comprometido com as políticas voltadas para as mulheres”.

Várias mulheres estão engajadas no projeto e gravaram depoimentos falando sobre a importância do projeto e convidando as mulheres paranaenses a conhecer a proposta. No portal também serão divulgados quinzenalmente videoscasts referentes a assuntos de interesse feminino.

No site é possível encontrar atalhos para serviços voltados à saúde, segurança, assistência social, inclusão, cidadania e empreendedorismo. Nele, as mulheres também encontram informações sobre cursos técnicos e graduação, cursos livres, palestras e workshops, projetos desenvolvidos por universidades e um calendário de eventos. Notícias de interesse da categoria também são postadas com frequência.

INFORMAÇÕES

Outras informações disponíveis são as leis aprovadas em benefícios das mulheres no Estado e também algumas estatísticas sobre mercado de trabalho, desenvolvimento sustentável, proporção de mulheres em posições gerenciais entre outros assuntos.

As mulheres também podem acompanhar as redes sociais do Ame-se para ficarem por dentro das novidades Instagram (@amese_pr), Twitter, Facebook e YouTube.

Agência Brasil