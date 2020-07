Lojas atendem até às 14 horas, neste sábado, em CM

As novas medidas adotadas pela Prefeitura de Campo Mourão no combate ao coronavírus não atingiram o funcionamento do comércio lojista, que continuará a atender os consumidores das 10 às 16 horas, de segunda a sexta-feira.

No entanto, foi alterado o horário de abertura das lojas neste sábado (dia 11), que será das 9 às 14 horas. O decreto que estabeleceu novas medidas no enfrentamento a pandemia foi anunciado pela administração municipal na manhã de quinta-feira.

A manutenção do funcionamento do comércio foi discutida em reunião entre o prefeito Tauillo Tezelli e diretores da Associação Comercial e Industrial (Acicam), liderados pelo presidente Ben-Hur Berbet.

Após o encontro, a Acicam anunciou que continuará em permanente diálogo com o poder público, a fim de garantir a defesa do setor produtivo do Município.

Diversas ações têm sido desenvolvidas pela entidade empresarial no sentido de que os estabelecimentos comerciais, industriais e de prestação de serviços da cidade adotem todas as recomendações dos órgãos de saúde para conter a pandemia.