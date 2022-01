Saúde registra aumento de pacientes com sintomas de gripe e Covid-19

A Secretaria Municipal de Saúde tem registrado, desde a véspera de Natal, aumento de pacientes com sintomas de gripe e também de Covid-19. O atendimento na UPA, por exemplo, iniciou a semana no limite da capacidade.

“Os vírus da gripe H3N2, da gripe comum e da Covid continuam em circulação no município, por isso é imprescindível que os cuidados especialmente com a higiene das mãos e uso de máscara sejam mantidos. Tanto a UPA, quanto o Pronto Atendimento no Lar Paraná e as 16 unidades de Saúde estão aptas a atender quem apresentar sintomas”, ressalta o secretário municipal de Saúde, Sérgio Henrique dos Santos.

VACINAS

Ele lembra que prossegue a vacinação contra a Covid-19 conforme a programação. Nesta terça-feira (4), pessoas acima de 18 anos que tomaram a segunda dose há mais de quatro meses podem procurar as Unidades de Saúde (exceto Piquirivaí), das 8h30 às 11h30, para receber a dose de reforço. Também serão atendidos agendamentos para quem tomou a 2ª dose da Sinovac e atrasados.

Na próxima quinta-feira (6), serão atendidos com a primeira dose adolescentes de 12 a 17 anos, das 8 às 11h30, na UBS Urupês. Na sexta, dia 7, no mesmo local e horário, os agendados e atrasados que já tomaram a segunda dose da Sinovac. O secretário ressalta que a Secretaria de Saúde aguarda envio de vacinas pelo governo do Estado para iniciar a imunização de crianças.