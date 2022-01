Mulher fere companheiro a facadas em Terra Boa

Um homem de 45 anos foi ferido com golpes de faca pela própria companheira na cidade de Terra Boa. A tentativa de homicídio aconteceu por volta das 22h40 dessa segunda-feira (3), depois que o homem agrediu a mulher por ela se recusar a fazer sexo, alegando não estar bem.

O fato ocorreu na avenida Paraná, no conjunto Orlando Peraro. O Samu foi acionado para socorrer o homem. A mulher, também de 45 anos assumiu a autoria do crime e disse que havia desferido golpes de faca em seu amásio após um desentendimento do casal. Foi constatado pelos policiais que, ambos estavam com sinais de embriaguez.

O homem foi socorrido com um corte no peito e um ferimento profundo no braço esquerdo. O Samu prestou os primeiros atendimentos no local e encaminhou a vítima ao hospital municipal São Judas Tadeu onde ele permaneceu internado.

A Polícia Militar foi acionada e, na residência, encontrou muito sangue espalhado por todo chão da sala e da área. Uma faca de serra, torta e suja de sangue também que foi apreendida pelos policiais.

A mulher apresentava um inchaço no olho esquerdo. Ela contou que o amásio queria fazer sexo, porém a mesma se recusou alegando estar sentido dores. O homem então a agrediu com socos, e ela revidou usando a faca.

Informações: Polícia Militar de Terra Boa