Saúde registra 50 novos casos e Paraná vai a 307 confirmações da doença

Informe da Secretaria de Estado da Saúde emitido nesta sexta-feira (03) registra mais 50 casos de coronavírus no Paraná. As confirmações estão distribuídas em 20 municípios do Estado.

Os pacientes são 26 mulheres e 24 homens, com idades entre 26 e 73 anos, residentes em Curitiba (16), Foz do Iguaçu (10), Medianeira (2), Maringá (2), Cascavel (2), Londrina (3), Sarandi (1), Araucária (1), Campo Magro (1), Colombo (1), Araruna (1), Paranaguá (1), Pinhais (1), União da Vitória (1), Campina Grande do Sul (1), Campo Mourão (1), Telêmaco Borba (1), Cambé (1), São José dos Pinhais (2), e Piraquara (1).

Com isso, o Paraná soma 307 casos confirmados, dos quais quatro óbitos e seis são pacientes que não residem no Estado. Foram descartados 4.182 casos e há 411 em investigação. O Estado tem 57 pacientes internados, 36 em Unidades de Terapia Intensiva (UTI) e 21 em leitos clínicos.

Um paciente confirmado em Curitiba foi excluído por duplicidade de notificação.

CASOS CONFIRMADOS

A Secretaria da Saúde já registrou casos em 56 dos 399 municípios do Paraná. São eles:

Curitiba (114)

Matinhos (1)

Paranaguá (2)

Almirante Tamandaré (3)

Araucária (2)

Campina Grande do Sul (1)

Campo Largo (5)

Campo Magro (1)

Colombo (1)

Contenda (1)

Fazenda Rio Grande (1)

Lapa (1)

Mandirituba (1)

Pinhais (6)

Piraquara (1)

Quatro Barras (1)

Rio Branco do Sul (1)

Rio Negro (1)

São José dos Pinhais (6)

Castro (1)

Palmeira (1)

Ponta Grossa (4)

Guarapuava (1)

União da Vitória (2)

Mariópolis (1)

Pato Branco (2)

Francisco Beltrão (1)

Vere (1)

Foz do Iguaçu (22)

Medianeira (3)

Cascavel (15)

Araruna (1)

Campo Mourão (9)

Goioerê (1)

Iretama (1)

Peabiru (1)

Terra Boa (1)

Umuarama (2)

Cianorte (11)

São Manoel do Paraná (1)

Paranavaí (3)

Terra Rica (1)

Maringá (15)

Sarandi (1)

Arapongas (2)

Faxinal (1)

Cambe (2)

Londrina (30)

Cornélio Procópio (1)

Leópolis (1)

Ibaiti (1)

Quatiguá (2)

Assis Chateaubriand (1)

Guaíra (2)

Marechal Cândido Rondon (2)

Telêmaco Borba (4).

Foram também confirmados pacientes que residem em São Paulo (4), Brasília (1) e Niterói (1), mas que foram diagnosticados e tratados no Paraná.

Agência Estadual de Notícias