Codecam apresenta dados relativos ao Covid-19

Com o propósito de levar ao conhecimento de Campo Mourão e região, informações e dados relevantes sobre a Covid-19 e seus efeitos no Brasil e no mundo, o Conselho de Desenvolvimento Econômico de Campo Mourão (CODECAM), produziu um vasto material sobre a doença.

Por meio de gráficos e números atualizados, as informações mostram que a pandemia tem se propagado com grande intensidade, fazendo milhares de vítimas por todo mundo. Neste primeiro momento, o Codecam apresenta dados relacionados ao coronavírus e a saúde, trazendo informações também de Campo Mourão.

Na próxima semana, a intenção é mostrar os efeitos corrosivos que a doença tem causado no setor econômico, em todo o mundo e o impacto no meio empresarial, com o comércio parado e a tensão causada pelo aumento do desemprego. Confira os dados no link abaixo.

RELATÓRIO CORONAVIRUS – CODECAM completo