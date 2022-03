Saúde realiza ciclo de palestras para alunos sobre cuidados com escorpião

A Vigilância Sanitária da Secretaria Municipal de Saúde iniciou um ciclo de palestras em escolas municipais para orientar alunos de 6 a 9 anos sobre cuidados para evitar a proliferação e também acidentes com escorpião. A incidência desse animal tem aumentado em vários bairros da cidade nos últimos anos.

“Estamos levando agentes de endemias para explicar aos alunos dessa faixa etária, que fazem parte do grupo de risco, a importância de reconhecer e saber o que fazer em caso de encontrar um escorpião amarelo ou em caso de acidentes”, explica Jordana Dorca, engenheira ambiental da Vigilância Sanitária. Ela lembra que idosos acima de 60 anos também fazem parte do grupo de risco.

O ciclo de palestras começou na semana passada pela Escola Bento Mossurunga, no Jardim Copacabana. Na próxima sexta-feira, dia 1º de abril, a palestra será na Escola Mario Quintana; dia 4 na Escola Monteiro Lobato; dias 7 e 8 na Gurilândia e no dia 12 de abril na Escola Urupês.

Jordana reforça que a picada da espécie amarela pode afetar o sistema nervoso e levar a óbito. “Não é função nossa fazer a limpeza do imóvel, mas fazemos a orientação, como por exemplo manter o quintal sempre limpo e não eliminar os predadores deles, como sapos, lagartixas, corujas e outras aves”, explica.

Ela lembra que não existe veneno para combater o escorpião. “Uma vez no ambiente é praticamente impossível erradicar o escorpião, por isso as medidas preventivas são muito importantes”, reforça. O escorpião abriga-se em terrenos baldios com mato e lixo doméstico, embaixo de pedras, tijolos, telhas, montes de lenha. Na natureza vivem sob cascas de árvores, cupinzeiros, barrancos e troncos apodrecidos.