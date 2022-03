Governo do Estado autoriza licitação para duplicação da saída de Campo Mourão-Maringá

O governo do Estado autorizou nesta terça-feira (29), a abertura do processo de licitação para duplicação da PR-317 no perímetro urbano de Campo Mourão, na saída para Maringá. Ela será realizada na modalidade Regime Diferenciado de Contratação Integrada (RDC), por isso o valor do investimento não é divulgado porque o projeto e a obra são contratados em uma mesma empreitada.

“É a maior obra da história de Campo Mourão, esperada há mais de 20 anos e que vai impactar vários bairros e melhorar a mobilidade na entrada da cidade. A fase de contratação e elaboração de projetos foi muito demorada em razão da burocracia do serviço público, a troca de governo do Estado também influenciou, mas hoje estamos dando o passo decisivo para concretizar esse sonho”, disse o prefeito Tauillo Tezelli, que está em Curitiba.

O trecho que será todo revitalizado, desde o trevo da Coamo até o viaduto, tem uma extensão de 3,7 quilômetros. Além da duplicação o projeto prevê várias intervenções urbanísticas, como paisagismo, calçamento, iluminação e rotatórias para acesso aos bairros. “Por ser um projeto grandioso sabemos que será demorado, mas o importante é que agora temos a certeza que será executado”, completou o prefeito, ao agradecer pessoalmente o governador Ratinho Junior.

“Estamos estruturando o Paraná com obras importantes em todas as regiões. São mais de R$ 720 milhões em licitações nos últimos meses, reforçando a vocação do DER-PR, um órgão que recuperou a credibilidade no governo Ratinho Junior”, ressaltou o diretor-presidente do DER-PR, Fernando Furiatti.