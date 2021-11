Saúde preventiva da mulher marcou ações do Outubro Rosa

A Secretaria Municipal de Saúde divulgou os números relacionados aos atendimentos prestados ao público feminino durante o mês de outubro, voltado à prevenção da saúde da mulher. Foram realizados 621 exames preventivos, 307 mamografias e 464 testes rápidos.

O exames de mama e transvaginais totalizaram 1.892, além de 133 consultas médicas nas campanhas específicas e 457 consultas ginecológicas no Centro de Especialidades, no Lar Paraná. Durante o mês foram realizadas duas campanhas em que as Unidades de Saúde estenderam o horário de atendimento.

A coordenadora da Atenção Básica, Suelen Lima, ressalta que os números são positivos e que exames de citologia oncótica e de mamografia são muito importantes. “Quando detectado logo no início, o câncer tem muito mais chances de cura e um tratamento menos traumático para a paciente”, observa.

Outubro Rosa é uma campanha anual realizada mundialmente, com a intenção de alertar a sociedade sobre o diagnóstico precoce do câncer de mama e de colo de útero. A mobilização visa também a disseminação de dados preventivos e ressalta a importância de olhar com atenção para a saúde, além de lutar por direitos como o atendimento médico e o suporte emocional, garantindo um tratamento de qualidade.