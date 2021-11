Morre o ex-ministro Iris Rezende; ele esteve na abertura da Expocampo, em 1989

Morreu nesta terça-feira, o ex-ministro Íris Rezende, que esteve em Campo Mourão, em 8 de outubro de 1989, na abertura da Expocampo, no Parque de Exposições.

O evento contou ainda com a presença do governador Álvaro Dias e do prefeito Augustinho Vecchi. Durante o discurso do ministro, manifestantes ligados a União Democrática Ruralista (UDR), ergueram várias faixas de protestos.

Os mesmos manifestantes no mês seguinte, também foram a praça Getúlio Vargas vaiar o ex-governador Leonel Brizola, que estava participando de um comício de sua campanha presidencial. Quando vaiado, Brizola ironicamente respondeu: “estou falando a verdade e ela arde em vocês”.

Íris Rezende nasceu em 22 de dezembro de 1933, em Cristianópolis, na região sudeste de Goiás. Formou-se em direito pela Universidade Federal de Goiás (UFG).

Iris começou a carreira política em 1959, quando foi eleito vereador. Na época, foi o candidato com maior número de votos e mais jovem da história da capital, aos 25 anos.

Em 1962, foi eleito deputado estadual e, em 1965, assumiu a Prefeitura de Goiânia, mas foi cassado pela ditadura militar antes que o seu mandato chegasse ao fim.

Durante o período em que ficou fora da administração, Iris Rezende montou um escritório de advocacia. Após o fim da ditadura militar, foi eleito governador por dois mandatos, de 1983 a 1986 e de 1991 a 1994.

Entre as duas administrações, ele foi ministro da Agricultura do governo de José Sarney (PMDB), de 1986 a 1990. Em 1994, Iris foi eleito senador da República e, no meio de seu mandato, em 1997, assumiu o ministério da Justiça durante um ano, no governo de Fernando Henrique Cardoso (PSDB).

Em 2004, Iris se candidatou à Prefeitura de Goiânia, quando venceu o então prefeito Pedro Wilson (PT).

Rezende morreu no Hospital Vila Nova Star, em São Paulo, onde estava em tratamento de um Acidente Vascular Cerebral (AVC) que o acometeu desde o dia 6 de agosto.

Seu corpo será velado no Palácio das Esmeraldas, em Goiânia, e o sepultamento será às 17 horas no cemitério Santana. A morte do ex-governador foi confirmada há pouco em seu perfil oficial no Twitter.

Fonte: Jair Elias dos Santos, historiador em Campo Mourão