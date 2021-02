Saúde presta contas em audiência na Câmara de Campo Mourão

O secretário municipal de Saúde, Sergio Henrique dos Santos e servidores da pasta apresentam à Comissão Permanente de Finanças e Orçamento (CFO), da Câmara de Campo Mourão, um relatório com informações sobre o montante e a fonte de recursos aplicados, as auditorias realizadas e a oferta e a produção de serviços na própria rede assistencial, na rede contratada e na conveniada, referentes ao 3º quadrimestre de 2020. A (CFO) é composta pelos vereadores, Sidney Ronaldo (Tucano), presidente da Comissão e pelos veadores membros, Naiany Hruschka Salvadori e Bina.

A prestação de contas é uma exigência estabelecida pela Lei de Responsabilidade Fiscal e será apresentada, hoje à noite, a partir das 19 horas, no plenário da Câmara. “Além de ser obrigatória, a prestação de contas é uma oportunidade para que os vereadores- membros da Comissão de Finanças e Orçamento – e a população questionem o secretário e os servidores municipais, sobre eventuais dúvidas a respeito da Saúde”, lembrou o presidente do Legislativo, Jadir Soares (Pepita).

Para auxiliar no enfrentamento a Covid-19, seguindo as orientações das secretarias municipal, estadual e do Ministério da Saúde, de prevenção à propagação e contaminação pelo coronavírus, a audiência pública será transmitida pelo Youtube, através do link https://youtu.be/Rb8b3kC400s . Os moradores interessados em participar da audiência também podem formular perguntas acessando o link https://edemocracia.campomourao.pr.leg.br/audiencias/sala/40