Secretaria da Justiça vai abrir PSS para contratação de profissionais da saúde que vão atuar nos Centros de Socioeducação do Paraná

A Secretaria da Justiça, Família e Trabalho do Paraná, por meio do Departamento de Atendimento Socioeducativo (Dease) abriu na última segunda-feira (22) as inscrições para a realização do Processo Seletivo Simplificado (PSS) da socioeducação.

Serão selecionados 69 candidatos para contratação temporária nas funções de Enfermeiro, Médico, Odontólogo, Psicólogo, Terapeuta Ocupacional e Técnico em Enfermagem.

O PSS é destinado a selecionar profissionais para atuar nas Unidades Socioeducativas do Estado do Paraná. “Este é mais um compromisso do Governo do Paraná em investir na socioeducação e no trabalho diário dos servidores do sistema socioeducativo, com o objetivo de ressocializar o adolescente que cumpre medidas socioeducativa”, disse o secretário da Justiça, Família e Trabalho do Paraná, Ney Leprevost.

De acordo com o chefe do Dease, David Antônio Pancotti, “devemos fazer com que as medidas socioeducativas sejam executadas no âmbito das Unidades Socioeducativa, de acordo com o previsto no conjunto ECA/SINASE, e o atendimento dos profissionais da saúde é um eixo estruturante e fundamental deste trabalho no sistema socioeducativo”.

As inscrições vão até às 17h dessa sexta-feira (26 de fevereiro). Para mais informações acesse o edital na íntegra, aqui:

http://www.justica.pr.gov.br/sites/default/arquivos_restritos/files/documento/2021-

02/edital_005-2021_-_sejuf_-_pss_dease.pdf.