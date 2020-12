Saúde pede apoio da Marinha para fiscalização na Usina Mourão

Com os números da covid-19 cada vez mais elevados e sem leitos hospitalares para atender os pacientes, a Secretaria da saúde de Campo Mourão solicitou apoio da Marinha para auxiliar na fiscalização de aglomerações de pessoas na Usina Mourão. Por ser um local isolado, a prefeitura recebe muitas denúncias da realização de festas que acontecem nas chácaras, mas os fiscais encontram maior dificuldade para fazer as notificações.

Por ser uma das principais áreas de lazer do município, a Usina reúne muitas pessoas para confraternização principalmente em fim de ano. O secretário de Saúde, Sérgio Henrique dos Santos disse por meio de uma live que a fiscalização vai ser intensificada no local. “Fizemos a solicitação da Marinha para ajudar na fiscalização no lago”, afirmou. Segundo ele, a Polícia Militar também fará abordagem nas duas entradas de acesso à Usina.

As medidas mais restritivas ao local, segundo ele, são necessárias porque as pessoas não obedecem às regras de distanciamento, uso de máscara e de higienização com álcool gel. Nesta sexta-feira, a prefeitura publicou novo decreto com medidas mais rígidas para o enfrentamento da covid-19. Dentre elas, proibição de eventos com mais de dez pessoas, atividades esportivas coletivas, toque de recolher das 23h às 6h do dia seguinte, funcionamento de edículas e espaços de lazer para eventos, música ao vivo, entre outros.