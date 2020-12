Acadêmicos da Faculdade Unicampo constroem aparelho fisioterápico

Os acadêmicos do 4º período do curso de Fisioterapia da Faculdade Unicampo, supervisionados pelo professor Anderson Brandão, construíram dois aparelhos cicloergômetros. A atividade pertence ao Projeto Unificado da Instituição e tem como finalidade gerar estratégias criativas e recursos para os atendimentos.

O professor Anderson Brandão fala da importância da atividade. “É importante para a bagagem profissional dos futuros fisioterapeutas, além de aprenderem a inovar e a encarar a falta de recursos. Esse projeto realizado pelos alunos é um exemplo de que trabalhar com sustentabilidade é importante e de grande valia na graduação. Projeto que visa a estimulação dos alunos para um olhar com mais empatia ao paciente em condições socioeconômicas frágeis. Os equipamentos podem beneficiar as sessões de fisioterapia para muitos pacientes visando a recuperação da integridade física. O cicloergômetro é funcional e pode ser facilmente usado no domicílio e em ambiente hospitalar.