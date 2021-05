Saúde orienta interrupção da vacinação contra a Covid-19 em gestantes e puérperas sem comorbidades

NOVAS DOSES

Nesta quinta-feira (13), o Paraná receberá mais 244,8 mil doses de vacinas contra a Covid-19, sendo 118 mil do imunizante Covishield, produzido pela AstraZeneca e Fiocruz e 126.800 doses da Coronavac, da parceria entre a Sinovac e o Instituto Butantan.

“Poderemos dar continuidade na vacinação de gestantes e puérperas com este novo lote, que é composto por vacinas Coronavac e também completarmos o esquema vacinal de outros grupos que precisam garantir o recebimento da segunda dose”, afirmou a diretora de Atenção e Vigilância em Saúde da Secretaria, Maria Goretti David Lopes.

ASTRAZENECA

De acordo com o Ministério da Saúde, o Programa Nacional de Imunizações (PNI) vai emitir uma nota técnica com orientações detalhadas para cumprimento do esquema vacinal de gestantes que já foram vacinadas com a primeira dose da vacina AstraZeneca.

“A Sesa aguarda o envio desta instrução para reproduzir as recomendações a todos os profissionais de saúde e sociedade de modo geral em relação a que providências serão tomadas para garantir a segunda dose para estas essas mulheres”, informou a diretora.