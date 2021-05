Assembleia dos Servidores Municipais será nesta sexta-feira

O Sindicato dos Servidores Municipais (Sindiscam) convocou para esta sexta-feira, dia 14 de maio, às 17h30, Assembleia Geral Extraordinária. A reunião será online, pelo Google Meet.

Na pauta, além da Discussão da Resposta da Administração Municipal e do Poder Legislativo de Campo Mourão para a Pauta de Reivindicações de 2021 da categoria, decorrente da Data-base de março de 2021, consta também Encaminhamentos sobre a Data-base de 2021 e Informes sobre a Reforma da Previdência e assuntos gerais.

A reunião terá sua primeira chamada às 17h30, e a segunda chamada será às 18h. Por se tratar novamente de um Assembleia de data-base, podem participar todos os servidores filiados ou não na entidade, sendo trabalhadores do Executivo, Legislativo, Fundações, Autarquias, aposentados e pensionistas.

O link do Google Meet para a participação dos servidores/as será disponibilizado nas redes sociais e no site no dia anterior à assembleia. Em caso de dúvidas, a diretoria do Sindiscam está à disposição.