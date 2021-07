Incêndios ambientais criminosos aumentam e bombeiros fazem alerta

O Corpo de Bombeiros de Campo Mourão passou boa parte do fim de semana controlando incêndios ambientais, sendo a maioria provocada de forma criminosa, por pessoas mal intencionadas.

Essa foi a constatação do sargento Davi, que ajudou no combate a vários incêndios no fim de semana. Foram mais de 31 ocorrências apenas neste mês de julho. “Podemos dizer que quase que a totalidade foi provocada por pessoas, de forma criminosa, inconsequente”, disse o sargento.

Um dos incêndios de difícil controle, ocorreu na região do jardim Cidade Nova, onde a guarnição precisou se deslocar duas vezes para o controle das labaredas apenas na noite deste domingo.

“Foi um incêndio de grandes proporções, no Fortunato Perdoncini. A vegetação ressecada pela geada aumenta a propagação do fogo e dificulta o controle. Nossa equipe esteve no local, conseguiu debelar o incêndio, mas quando chegou ao quartel e ainda fazia o reabastecimento do caminhão, chegou outra denúncia de que haviam ateado fogo novamente no local. Isso confirma que são atos criminosos”, lamenta o sargento.

Durante a semana passada, o Corpo de Bombeiros foi acionado para controlar um incêndio até em uma lavoura de milho. As fortes geadas do mês de passado, deixaram pastagens e lavouras de milho ressecadas, o que fez aumentar o risco de incêndios.

“O período já é propicio para esse tipo de ocorrência, mas infelizmente muita gente ainda acaba provocando incêndios ambientais, causando risco para as pessoas e prejuízos”, comenta o sargento Davi.

Com efetivo reduzido, o Corpo de Bombeiros acaba ficando desguarnecido para atendimento de outras ocorrências, quando precisa deslocar sua equipe para controlar incêndios.

“Temos efetivo para no máximo duas ocorrências ao mesmo tempo, por isso é muito preocupante. Até porque, no caso de incêndio é um atendimento muito demorado. Nesse domingo, ficamos das 13h30 até as 18h para apagar o incêndio no Fortunato Perdoncini e depois ainda tivemos que retornar a noite, quando voltaram a atear fogo em uma vegetação.”