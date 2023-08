Saúde já atendeu 210 pacientes com aparelhos auditivos em 2023

A Secretaria Municipal de Saúde entregou, nesta segunda-feira mais 40 aparelhos auditivos para pacientes que aguardavam a vez. A entrega foi realizada no Centro de Especialidades, no Lar Paraná. Somente em 2023 foram atendidos 210 pacientes. O investimento do município foi de cerca de R$ 200 mil.

O atendimento ao paciente com deficiência auditiva começa na Unidade Básica de Saúde. Constatada a deficiência, é encaminhado para o Centro de Especialidades para iniciar o processo para obtenção do aparelho, como foi o caso de Anália Berginelli de Souza. “Fui muito bem atendida, já testei o aparelho e é ótimo”, disse a paciente.

“A entrega desses aparelhos mostra o nosso esforço de atender melhor e reduzir as filas de espera em várias especialidades. Sabemos que é muito difícil zerar a fila, mas temos trabalhado para que as pessoas sejam atendidas da melhor maneira possível”, destacou a secretária municipal de Saúde, Camila Corchak.