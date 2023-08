Mulher é detida ao chegar de táxi em Campo Mourão com mercadorias contrabandeadas do Paraguai

Uma mulher foi presa ao chegar em Campo Mourão em um táxi, transportando grande quantidade de mercadorias contrabandeadas do Paraguai, avaliadas em R$ 70 mil. A apreensão foi feita no início da tarde desse domingo, pela Polícia Militar após denúncia anônima na via central 190.

Conforme a denúncia, um veículo táxi da marca Toyota/Etios, de Cascavel, chegaria a Campo Mourão pela BR-272. A informação inicial era de que no veículo havia um carregamento de armas ou drogas e que o mesmo era ocupado apenas pelo motorista.

Enquanto a equipe policial estava deslocando na saída para Farol, para fazer o cerco, avistaram o veículo trafegando pela avenida John Kennedy, sentido a Maringá. A equipe iniciou o acompanhamento e realizou a abordagem, onde o condutor e a passageira foram identificados.

A mulher estava com uma bolsa de mão e três malas no bagageiro, sendo que nos fundos da bolsa foram localizados celulares, bem como nas malas que estavam no bagageiro.

Questionada sobre os produtos, ela informou que não possuía nota fiscal e que teria comprado no Paraguai, fazendo um investimento de cerca de R$ 70.000,00 em produtos. Em relação ao motorista de táxi, ele disse ter recebido a corrida, via rádio.

A mulher recebeu voz de prisão e foi encaminhada para a Polícia Federal de Maringá para as providências cabíveis. No total, foram apreendidos os seguintes produtos: Ipad 10th Generation 64gb – (7 unidades); Ipad 9th Generation 64 gb – (21 unidades); Iphone 11 white 128gb, branco, – (10 unidades); Iphone 11 black 128gb, – (8 unidades); Airpods Pro (2 und Generation) – (10 unidades); Apple Watch series 8 45mm mid alu mid sp s/m gps – 20 unidades.