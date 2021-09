Saúde inicia distribuição de mais 258,6 mil vacinas; região recebe 8.588 doses

A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) iniciou nesta sexta-feira (17) a distribuição de mais 258.640 vacinas contra a Covid-19. São 127.390 primeiras doses (D1) e 131.250 segundas aplicações (D2). Os imunizantes fazem parte da 47ª e 51ª pautas do Ministério da Saúde.

Além das vacinas, também são descentralizados 35.955 medicamentos elencados no chamado “kit de intubação” para atendimento a pacientes diagnosticados com Covid-19 e que estejam internados nos serviços de saúde do Estado.

Dentre os imunizantes, 63.180 doses da Pfizer e outras 64.200 CoronaVac serão destinadas à D1 da população em geral, além de 10 doses também da CoronaVac para D1 em atletas de Londrina, doadas pela Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol).

Outras 115.500 são doses da AstraZeneca para D2, referentes a 60,7% da D1 da 28ª remessa, e 15.750 vacinas da AstraZeneca devem completar o esquema vacinal com a D2, iniciado na 16ª remessa.

LOGÍSTICA

Os envios são realizados por via terrestre para as Regionais de Saúde de Paranaguá, Metropolitana, Ponta Grossa, Irati, Guarapuava, União da Vitória, Pato Branco, Francisco Beltrão e Telêmaco Borba. Recebem por avião as regionais mais distantes da Capital: Foz do Iguaçu, Cascavel, Campo Mourão, Umuarama, Cianorte, Paranavaí, Maringá, Apucarana, Londrina, Cornélio Procópio, Jacarezinho, Toledo e Ivaiporã.

Confira a distribuição de doses por Regional de Saúde: