IAT vai promover troca de mudas de árvores por ração para animais

Na próxima semana, nos dias 20 e 21, o Instituto Água e Terra (IAT) de Campo Mourão estará promovendo uma ação especial de voluntariado, que consistirá na troca de mudas de árvores nativas por ração para animais domésticos (cães e gatos).

Recentemente, foi promovida a troca de mudas frutíferas nativas por alimentos, que gerou um total de quase 9 toneladas de alimentos arrecadadas, com o apoio da população mourãoense.

Assim, em mais esta nova iniciativa, o IAT, que é vinculado ao Governo do Estado do Paraná por meio da Secretaria do Turismo e do Desenvolvimento Sustentável (SEDEST), sob o comando do Secretário Marcio Nunes, espera novamente contar com a participação comunitária, como forma de angariar alimentos para estes animais domésticos.

A ação será no sistema drive thru e as pessoas poderão se dirigir ao IAT Campo Mourão, na Rua Santa Cruz, 679 (Área Central), próximo ao SESC, no horário de expediente deste órgão, entre 08 e 12 horas (manhã) e 13 e 17 horas (período da tarde). A meta é arrecadar uma tonelada e meia em rações.