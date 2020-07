Saúde fará mutirões de Oftalmologia e Urologia

A Secretaria Municipal de Saúde vai realizar no próximo sábado (4), um mutirão para atender 50 pacientes da fila de espera de Oftalmologia. Já nos dias 11 e 12 de julho serão atendidas 400 consultas de Urologia.

O secretário municipal de Saúde, Sérgio Henrique dos Santos, explica que a maior demanda atualmente é por consultas de Oftalmologia. “Fizemos proposta aos profissionais da área para o mutirão, até agora um aderiu para atender 50 pessoas e estamos aguardando adesão de outros”, explicou.

Ele acrescenta que o critério será a urgência e a ordem de entrada na fila. “Não é necessário procurar a Secretaria da Saúde. Nós entramos em contato com o paciente”, disse o secretário.

O mutirão de Urologia nos dias 11 e 12 será feito com quatro profissionais no Centro Social Urbano. “Faremos um mutirão a cada 15 dias, sempre aos sábados e domingos, até zerar a fila”, explicou o secretário, ao acrescentar que atualmente mais de dois mil pacientes aguardam atendimento.

No mês passado, foi realizado mutirão de Nefrologia para atender mais de 200 pessoas, organizado pelo Instituto do Rim. Porém, metade dos pacientes que confirmaram, não compareceu. “Estamos tentando fazer a nossa parte, mas precisamos também da colaboração do paciente”, complementa o secretário.