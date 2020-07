Eletricistas da Copel continuam em campo para restabelecer energia

Equipes de eletricistas da Copel seguiram durante a noite em atendimento aos estragos provocados pelo temporal de terça-feira. No Paraná, 217 mil unidades consumidoras continuam sem energia – no total, 1,6 milhão de unidades foram alternadamente afetadas (33% do total de unidades atendidas pela Copel). As regiões mais atingidas são Leste (118 mil), Centro-Sul (46 mil) e Oeste (39 mil).

É o pior evento climático já enfrentado pela Companhia em relação aos danos na rede. Curitiba continua com 27 mil unidades consumidoras sem energia. Na Região Metropolitana, os municípios mais atingidos são Campo do Tenente (3 mil), Mandirituba (7,5 mil), Quitandinha (7,6 mil) e Rio Negro (1,4 mil). São José dos Pinhais está com 12,4 mil desligamentos.

A interrupção no fornecimento de energia foi causada principalmente por queda de árvores ou outros objetos na rede, além dos ventos e raios. Muitas dessas situações demandam serviços complexos de manutenção, ou até mesmo a reconstrução de parte da rede elétrica. A previsão de religação varia caso a caso, de acordo com a dimensão das avarias provocadas pelo temporal na localidade em questão e do tipo de manutenção requerida.

A Copel alerta que, em situações com postes quebrados ou fios rompidos, é importante manter uma distância segura. Os desligamentos em circuitos de média tensão, que são os de maior extensão, são automaticamente identificados pela Companhia. Já a falta de luz em trechos menores e situações de risco devem ser comunicadas pelo cliente. A comunicação de falta de luz pode ser feita pelo aplicativo para celulares, ou enviando um SMS para o número 28593, com as letras “SL” e o número da unidade consumidora.

Agência Estadual de Notícias