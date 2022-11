Saúde fará campanha de atualização de cadastros de usuários do SUS

A Secretaria Municipal de Saúde vai promover a campanha “Campo Mourão Atualiza SUS”, no período de 23 de novembro a 16 dezembro. O objetivo é atualizar cadastros dos pacientes e validar as filas de espera de especialidades. Para isso, os usuários devem procurar a unidade de saúde com documentos pessoais, comprovante de endereço e um número de telefone.

Segundo o secretário municipal de Saúde, Sérgio Henrique dos Santos, dias 23 de novembro e 1º de dezembro o atendimento será das 8 horas às 20h30, com intervalo de almoço das 11h30 às 13h30. No dia 26 de novembro (sábado) as unidades de saúde ficarão abertas das 8 às 17 horas. Além disso, os agentes comunitários de saúde vão visitar as famílias em busca de atualização cadastral.

“Essa visita nos domicílios é para atender aqueles que trabalham no mesmo horário de funcionamento das unidades de saúde”, justifica o secretário. Ele acrescenta a importância da atualização, especialmente para quem trocou de número de telefone ou endereço no último ano.