Piratas do asfalto são presos pela polícia na rodovia PR-323

A Polícia Rodoviária Estadual com apoio da Policia Militar de Cianorte realizou na manhã desta quinta-feira (17) a prisão de três suspeitos de integrarem a quadrilha conhecida popularmente como “Piratas do Asfalto”.

A abordagem e prisão ocorreu na rodovia PR-323, próximo ao posto da Policia Rodoviária de Cianorte. Entre os detidos está um rapaz de 29 anos, morador de Araruna.

Segundo o Portal da Cidade Cianorte, após informações do Batalhão de Polícia de Fronteira, de que uma caminhonete S-10 de cor prata, estaria passando pelo Posto da Policia Rodoviária, em Cianorte, com integrantes da quadrilha, foi realizado bloqueio e cerco na unidade.

Os policiais obtiveram êxito ao realizar a abordagem do veículo com os três suspeitos, e encontraram vários objetos utilizados na prática de crimes relacionados aos Piratas do Asfalto, inclusive um colete da polícia, utilizado para simular uma abordagem policial, confundindo as vítimas para a prática dos crimes.

Os policiais também apreenderam uma pistola 9mm, um giroflex e um bloqueador de celular e rastreamento de veículos. Os detidos foram encaminhados à delegacia de Cianorte.

A quadrilha “Piratas do Asfalto” realiza abordagem de veículos nas rodovias e fortemente armados são extremamente agressivos com suas vítimas, não medindo esforços para realizar o objetivo.

Fonte: Portal da Cidade Cianorte