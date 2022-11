Morador de Rondônia perde R$ 120 mil em golpe na compra de trator na região

Um dos golpes mais aplicados no mercado de compra e venda principalmente carros usados, fez mais uma vítima na região, desta vez em um negócio envolvendo a venda de um trator. O comprador, do estado de Rondônia, perdeu R$ 120 mil no golpe ao acreditar que estava negociando com o verdadeiro dono do trator, morador em Ubiratã.

Conhecido por golpe do falso intermediário, a ação consiste no criminoso enganar duas pessoas utilizando dois argumentos diferentes, um para cada vítima, e a grande jogada é que ele pretende que uma não converse com a outra sobre o meio de pagamento e o valor a ser tratado.

A ocorrência foi registrada na tarde dessa quarta-feira, 16, quando a Polícia Militar foi acionada para comparecer em um sítio, onde havia algumas na propriedade rural com o objetivo de levar um trator que haviam comprado.

A PM constatou entãp que o maquinário realmente havia sido anunciado no site de vendas Olx no valor de R$ 240 mil, porém o primo do comprador que reside no estado de Rondônia, alegava que seu parente havia visto o anúncio por R$ 130 mil e negociado com um homem que dizia ser tio do dono do trator.

Ainda conforme apurado, o primo veio de Cornélio Procópio para ver o trator pessoalmente no último dia 14, porém não perguntou o valor ao vendedor durante as conversas. Acontece que o anúncio havia sido duplicado por golpistas, que anunciaram o mesmo trator por R$ 110 mil a menos que no anúncio original e negociaram com o interessado como se fossem o verdadeiro dono.

Segundo o comando do 11º Batalhão da Polícia Militar, os golpistas agem desta forma (preço bem abaixo) para chamar a atenção de possíveis interessados.

Desta forma, o comprador, que reside em Rondônia, efetuou três transações bancárias para os estelionatários: uma de R$ 20 mil, outra de R$ 50 mil e mais uma de R$ 50 mil, todas para contas com titularidades diferentes.

Após efetuar o pagamento, o comprador enviou seu primo até a propriedade para levar o trator comprado, porém durante as conversas descobriu que os depósitos não haviam caído na conta do dono do trator.

O proprietário informou que recebeu os comprovantes dos depósitos, mas que ao verificar no banco, o dinheiro não estava na conta, ou seja, as partes foram enganadas, mas o prejuízo financeiro ficou com o comprador, que pagou R$ 120 mil aos golpistas.

A Polícia Militar coletou todas as informações e conduziu as partes para a 2ª Cia para o registro do Boletim de Ocorrência.