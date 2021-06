Saúde estuda novo método de monitoramento para diminuir contágio de Covid-19

A Secretaria Municipal de Saúde estuda a implantação de uma nova metodologia de rastreamento tanto de pessoas que testaram positivo para Covid-19 quanto de quem teve contato com elas. O intuito é ampliar e tornar mais eficiente o monitoramento para tentar diminuir o contágio e com isso também não ser necessária a adoção de medidas mais restritivas.

O assunto foi discutido durante reunião realizada nesta terça-feira (15), pelo secretário municipal Sérgio Henrique dos Santos, equipe técnica do município e também da 11ª Regional de Saúde. A reunião teve a presença de Rafael Gomes França, consultor nacional da Unidade Técnica de Vigilância, Preparação e Resposta a Emergências e Desastres da OPAS, que é um órgão da Organização Mundial da Saúde no Brasil.

“A ideia é isolar não só as pessoas positivadas como as que tiveram contatos com elas. O Ministério da Saúde fornecerá um sistema onde assim que for indicado os contatos a pessoa receberá uma mensagem, com um termo de isolamento e passa ser monitorada”, sintetiza o secretário.