Campo Mourão tem 2 atletas convocadas para a Seleção Brasileira Sub-20

As atletas Laiane Gabriele (na prova de 400 metros com barreiras) e Dheniffer Vaz (800 metros rasos) foram convocadas para integrar a Seleção Brasileira que disputará o Campeonato Sul Americano de Atletismo Sub-20. A competição será realizada em Lima, no Peru, dias 9 e 10 de julho.

“Estamos vivendo um momento muito bom no Atletismo este ano, apesar de todas as dificuldades que estamos passando com essa pandemia”, ressaltou o técnico Paulo Cesar da Costa, ao comemorar a convocação das atletas.

A equipe mourãoense tem patrocínio da Fecam através da Lei de Incentivo ao Esporte, Assercam, Unimed, Expresso Nordeste, Clinicsport, médico Artur Andrade, Tawwab Esfiras, Depósito Marinho, Mercado São José, Ligue, Unopar, Nota Paraná e Comitê Brasileiro de Clubes.