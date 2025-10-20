Saúde distribui material que orienta a população sobre acidentes com escorpiões

A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) iniciou nesta segunda-feira (20) a distribuição de folders educativos (confira a versão digital AQUI ) em unidades de saúde, escolas e locais de grande circulação de pessoas dos municípios da 19ª Regional de Saúde de Jacarezinho, no Norte Pioneiro. Os 330 mil informativos a serem entregues até o fim da semana trazem orientações sobre como identificar o animal, as medidas de prevenção e o que fazer em caso de acidente.

Representantes de movimentos sociais, organizações não governamentais, lideranças comunitárias locais, associações de moradores, instituições religiosas e formadores de opinião dos municípios da 19ª RS, especialmente no município de Cambará, também auxiliarão na distribuição do informativo.

O material educativo “A picada do escorpião pode matar” traz informações práticas, como locais onde os escorpiões costumam se abrigar, medidas de limpeza e organização dos quintais, sintomas e instruções sobre como agir diante de uma picada, imagens ilustrativas do animal para identificação e contato telefônico para mais informações, caso haja necessidade.

A entrega do informativo é uma das diversas ações estratégicas do Governo do Estado para intensificar conscientização da população, além do reforço da vigilância e prevenção. O objetivo é reduzir os riscos de acidentes, principalmente, com o escorpião-amarelo (Tityus serrulatus), espécie mais comum e frequente na região.

Este ano, o Paraná já registrou mais de cinco mil casos de acidentes com escorpiões e três mortes em decorrência da picada do animal. Os óbitos foram registrados 19ª Regional de Saúde de Jacarezinho, que abrange 22 municípios. Em Cambará (um menino de 3 anos e um de 12 anos) e em Jacarezinho (uma menina de 4 anos). Embora a maioria dos acidentes seja de baixa gravidade, casos mais graves exigem atendimento médico imediato. A recomendação é que, diante de qualquer picada, a pessoa procure rapidamente uma unidade de saúde.

Entre os 423 acidentes registrados em 2025 na Regional, 115 foram em Cambará. “Nosso papel é orientar e proteger a população. A informação é a primeira barreira contra o risco, por isso estamos reforçando a divulgação de medidas simples de prevenção que podem salvar vidas”, destacou o secretário estadual da Saúde interino, César Neves.

A Sesa mantém ações contínuas de capacitação das equipes de saúde, monitoramento dos casos e orientação para manejo ambiental. A pasta reforça, ainda, que já realizou diversas ações de busca ativa de escorpiões na cidade onde foram registrados os óbitos, sendo que de julho até agora foram capturados mais de 2 mil animais.

Agência Estadual de Notícias