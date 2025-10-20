SinConCam rumo ao 30º Jocopar

Nesta quarta-feira (22/10), às 22 horas, a delegação do Sindicato dos Contabilistas de Campo Mourão e Região (SinConCam) parte para o litoral do Estado onde vai participar da disputa dos 30º Jogos dos Contabilistas do Paraná (Jocopar). A saída será do Centro Empresarial Cidade e a frente da delegação estará Idnei Hundsdorfer, presidente da entidade.

A entidade que congrega os profissionais da contabilidade em Campo Mourão e de outros 29 municípios da região será representada por cerca de 50 atletas e dirigentes na competição que vai se estender até domingo. Trata-se do maior evento poliesportivo disputado por profissionais com curso superior ou técnico no Brasil.

O SinConCam inscreveu-se para disputar 18 modalidades: atletismo, bolão, beach tênis (m/f), canastra, futebol livre, futebol master, futebol super master, futsal, futevôlei, natação (m/f), tênis de mesa (m/f), sinuca, truco, vôlei (m/f) e xadrez. Já há algum tempo, a entidade iniciou os preparativos para disputar o Jocopar/2025, movimentando seus associados em treinamentos na sua sede recreativa e também participando de diversas competições.

A abertura solene do Jocopar será na noite desta quinta-feira (23/10), em cerimônia que vai acontecer no ginásio de esportes da Associação Banestado, na Praia de Leste (Município de Pontal do Paraná). Está confirmada a participação de delegações dos 16 sindicatos da categoria profissional em atividade no Paraná.

Nos quatro dias da competição, a delegação do SinConCam ficará hospedada no Hotel Morada de Leste, no balneário de Praia de Leste, próximo a Associação Banestado, onde serão disputadas a maioria das modalidades. O retorno está marcado para domingo, após a entrega da premiação e o almoço de encerramento.

O Jocopar é promovido anualmente pela Federação dos Contabilistas do Paraná (Fecopar). A delegação do SinConCam vai viajar em ônibus da Viação Mourãoense e a participação na competição tem o apoio da Cresol.

O SinConCam disputou todas as edições da tradicional competição. Apenas contabilistas e técnicos em contabilidade com registro no CRCPR podem participar e o certame tem por objetivo incentivar a prática de esportes, bem como a integração entre os profissionais da contabilidade paranaenses.

O SinConcam foi campeão geral duas vezes do Jocopar: em 1998 e em 1999. Campo Mourão já sediou duas vezes a competição: 1999 e 2022.