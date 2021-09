Saúde distribui 589 mil vacinas contra a Covid-19 aos municípios; lote inclui doses dos adolescentes

A Secretaria de Estado da Saúde iniciou a distribuição de 589.810 vacinas contra a Covid-19 neste sábado (25). São 490.360 imunizantes dos fabricantes AstraZeneca e Pfizer para segunda dose (D2) do público adulto e 99.450 da Pfizer para início do esquema vacinal em adolescentes de 12 a 17 anos com comorbidades e/ou deficiência permanente.

As vacinas fazem parte de lotes recebidos nos últimos dias nas novas pautas de distribuição do Ministério da Saúde. Este é o primeiro lote enviado pelo Ministério da Saúde carimbado para vacinação de pessoas abaixo de 18 anos.

Nesta semana o governador Carlos Massa Ratinho Junior e o secretário de Estado da Saúde, Beto Preto, já haviam anunciado o início da vacinação neste público, começando pela imunização do público com comorbidades, utilizando doses remanescentes da reserva técnica.

Agora, com a confirmação do governo federal do envio de doses específicas para estes jovens, o Estado conseguirá avançar na cobertura vacinal dos adolescentes.

Da 52ª remessa são 74.450 doses de AstraZeneca para D2 da 28ª remessa; 50.310 da Pfizer para D2 da 32ª remessa e 180.180 da Pfizer para D2 da 33ª remessa.

Da 53ª remessa, estão sendo distribuídas 1.070 AstraZeneca para D2 da 30ª remessa; 129.870 Pfizer para D2 da 34ª remessa; 54.180 AstraZeneca para D2 da 30ª remessa; e as 99.450 da Pfizer para D1 de adolescentes de 12 a 17 anos com comorbidades e/ou deficiência permanente.

MEDICAMENTOS

A Sesa está enviando também 50.860 medicamentos elencados no chamado “kit de intubação” para atendimento de pacientes diagnosticados com a Covid-19 e que estejam internados em serviços de saúde do Estado.

Compõe este envio, 37.830 medicamentos de compra própria da Secretaria e 13.030 de doações recebidas por entidades parceiras do Governo do Estado.

LOGÍSTICA – Os imunizantes e medicamentos estão sendo enviados por via terrestre para as Regionais de Saúde de Paranaguá, Metropolitana, Ponta Grossa, Irati, Guarapuava, União da Vitória, Pato Branco, Francisco Beltrão e Telêmaco Borba. Recebem por avião as regionais de Foz do Iguaçu, Cascavel, Campo Mourão, Umuarama, Cianorte, Paranavaí, Maringá, Apucarana, Londrina, Cornélio Procópio, Jacarezinho, Toledo e Ivaiporã.

Confira a divisão de vacinas por Regional de Saúde: